Українцям пояснили, чи можна сформувати е-пенсійне посвідчення, перебуваючи за кордоном

Е-пенсійне посвідчення виготовляються на підставі заяви особи, якій призначено пенсію.

Фото: zoda.gov.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області пояснило, чи можна сформувати е-пенсійне посвідчення, перебуваючи за кордоном.

У відомстві зазначили, що е-пенсійне посвідчення виготовляються на підставі заяви особи, якій призначено пенсію. Це потрібно для отримання як паперового, так і е-пенсійного посвідчення.

Заяву можна подати до будь-якого сервісного центру територіального управління Пенсійного фонду України або дистанційно – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

«Одні з ключових переваг нового сервісу – це можливість для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, оформити е-пенсійне посвідчення без необхідності повертатися до України для отримання паперового документа», - заявили у ПФ.

Також там додали, що особі, яка звертається за формуванням е-пенсійного посвідчення, має бути призначено пенсію.

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