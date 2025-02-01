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У Житомирі викрили компанію, яка постачала котли у військові санаторії Росії

16:36, 1 лютого 2025
За даними СБУ, з травня 2022 року компанія приховано продавала продукцію російським підприємствам.
У Житомирі викрили компанію, яка постачала котли у військові санаторії Росії
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Працівники Служби безпеки викрили житомирську компанію, представники якої продавали оптові партії вітчизняних систем опалення для потреб міноборони РФ. 

За інформацією СБУ, оборудку організував начальник відділу збуту підприємства. Починаючи з травня 2022 року, український виробник приховано реалізовував свою продукцію російським компаніям, які співпрацюють із державними структурами РФ.

Серед основних клієнтів була фірма з Курська, що забезпечувала системами опалення військові санаторії країни-агресора.

Щоб уникнути санкцій, фігуранти спершу переправляли товари на підконтрольні компанії в Євросоюзі та Центральній Азії, звідки продукція потрапляла до Росії.

Там товар «перепаковували» під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти в РФ.

За такою «схемою» зловмисники переправили до Росії кілька великих партій українських систем опалення на загальну суму 65 мільйонів гривень.

Під час обшуків за адресою компанії-виробника та в помешканні організатора оборудки виявили мобільні телефони, комп’ютери і документи із доказами злочинів.

Очільнику відділу збуту житомирської компанії оголосили підозру в пособництві державі-агресорУ. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

 Наразі триває слідство, спрямоване на притягнення до відповідальності всіх причетних осіб, зокрема дружини фігуранта, яка є власницею житомирського підприємства.

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СБУ рф Житомир

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