У Житомирі викрили компанію, яка постачала котли у військові санаторії Росії

Працівники Служби безпеки викрили житомирську компанію, представники якої продавали оптові партії вітчизняних систем опалення для потреб міноборони РФ.
За інформацією СБУ, оборудку організував начальник відділу збуту підприємства. Починаючи з травня 2022 року, український виробник приховано реалізовував свою продукцію російським компаніям, які співпрацюють із державними структурами РФ.
Серед основних клієнтів була фірма з Курська, що забезпечувала системами опалення військові санаторії країни-агресора.
Щоб уникнути санкцій, фігуранти спершу переправляли товари на підконтрольні компанії в Євросоюзі та Центральній Азії, звідки продукція потрапляла до Росії.
Там товар «перепаковували» під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти в РФ.
За такою «схемою» зловмисники переправили до Росії кілька великих партій українських систем опалення на загальну суму 65 мільйонів гривень.
Під час обшуків за адресою компанії-виробника та в помешканні організатора оборудки виявили мобільні телефони, комп’ютери і документи із доказами злочинів.
Очільнику відділу збуту житомирської компанії оголосили підозру в пособництві державі-агресорУ. Він перебуває під вартою без права внесення застави.
Наразі триває слідство, спрямоване на притягнення до відповідальності всіх причетних осіб, зокрема дружини фігуранта, яка є власницею житомирського підприємства.
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