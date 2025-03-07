Внутренние переселенцы смогут подавать заявления в реестр убытков за вынужденное перемещение

ВПЛ вскоре смогут подать заявления о возмещении ущерба из-за вынужденного внутреннего перемещения.

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В Международном реестре убытков готовятся открыть еще одну категорию заявлений от физических лиц – заявления о возмещении убытков из-за вынужденного внутреннего перемещения. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, лидер партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, речь идет о категории А.1.1. Это категория нематериальных убытков, и подать заявление по ней можно будет через веб-портал Дія.

Шуляк отметила, что реестр убытков уже принимает заявления по двум категориям – речь идет о поврежденной или уничтоженной недвижимости, а также об убытках от потери близкого человека.

На данный момент в реестр убытков уже подано более 15 тыс. заявлений. 10 тыс. было подано по состоянию на осень 2024 года, но их количество начало стремительно расти после открытия категории убытков от гибели близкого человека.

Все поданные заявления, пояснила Шуляк, сначала изучает на приемлемость Секретариат реестра. Если они соответствуют критериям приемлемости, Секретариат рекомендует Совету реестра вносить их непосредственно в сам реестр.

В целом, отметила Шуляк, можно будет подать заявления по 45 категориям. Они разделяются на три группы – заявления от физических лиц, для которых предусмотрено 21 категорию как материальных, так и нематериальных убытков, заявления от государства Украина, где предусмотрено 12 категорий, а также заявления от юридических лиц, где также предусмотрено 12 категорий.

«Все категории заявлений от физических лиц можно разделить на три группы. Первая – вынужденное перемещение внутри или за пределами Украины. Вторая – нарушение личной неприкосновенности, где уже открыта для подачи заявлений категория о гибели близкого человека. Эти две группы относятся к заявлениям о нематериальных убытках. Третья категория – потеря имущества, жилья, дохода, работы, то есть материальные убытки. Четвертая категория – потеря доступа к государственным услугам – медицина, образование и т. д.», – рассказала Елена Шуляк.

Она сообщила, что возможность подавать заявления по всем 45 категориям планируют открыть до конца года. Следующий шаг – создание Компенсационной комиссии, которая будет принимать решения о выплате компенсаций и непосредственно устанавливать их размер. Третий этап – создание Компенсационного фонда, из которого эти выплаты будут осуществляться.

«Важно подчеркнуть, что задача Международного реестра убытков – не выплата компенсаций, а исключительно фиксация убытков. Все выплаты и их размеры касаются следующих двух этапов этого сложного международного механизма – создания Компенсационной комиссии и соответствующего фонда для выплат. Логичный вопрос – зачем подавать заявления, если о выплатах пока ничего не известно? Ответ прост – ущерб, который понесли наши граждане, крайне важно зафиксировать. Человек может умереть или выздороветь, дом может быть снесен или восстановлен. То есть, к моменту, когда убытки начнут возмещаться, доказательств может не остаться. Задача Международного реестра убытков – зафиксировать все эти доказательства», – подчеркнула Шуляк.

В связи с этим, добавила она в заключение, люди, у которых было разрушено жилье, могут одновременно подавать заявления и в Международный реестр убытков, и на компенсацию єВідновлення.

Кроме того, даже полученный и использованный сертификат єВідновлення не лишает гражданина права подать заявление в реестр, поскольку это дает возможность зафиксировать ущерб, нанесенный агрессором.

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