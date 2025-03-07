В Брюсселе началась двусторонняя встреча Украина-ЕС по политики безопасности и внешней политики

Проходит скрининг соответствия украинского законодательства праву ЕС по Разделу 31 «Внешняя политика и политика безопасности и обороны».

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В Брюсселе 7 марта проходит двусторонняя встреча представителей Украины и Европейской Комиссии в рамках официального скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по Разделу 31 «Внешняя политика и политика безопасности и обороны». Такие встречи являются частью переговорного процесса вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Раздел 31 является завершающим в рамках скрининга по Кластеру 6 «Внешние отношения».

Выступая с вступительным словом, Главный Переговорщик, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отметила, что обязательства нашего государства в рамках процесса вступления в ЕС отличаются от условий всех предыдущих стран расширения, поскольку Украина, Европейский Союз и его государства-члены сегодня совместно формируют внешнюю, оборонную и политику безопасности на континенте.

«В своем Отчете в рамках Пакета расширения 2024 года, Европейская Комиссия отметила приверженность Украины внедрению структурных реформ и сближению с ЕС в сфере внешней и безопасности политики. Мы продолжаем интенсивный политический диалог по вопросам внешней и безопасности политики с ЕС и государствами-членами. Украина принимает acquis ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности. В связи с военным положением и последствиями войны могут потребоваться определенные переходные периоды, которые будут надлежащим образом сообщены европейской стороне, обсуждены и согласованы на двусторонней основе в рамках процесса вступления. Мы ожидаем открытия Кластера уже в первой половине 2025 года», – заявила Вице-премьер-министр.

Она отдельно поблагодарила ЕС за продолжение работы по усилению санкций против России за ее агрессию, а также за усилия по усилению мониторинга соблюдения ограничительных мер и предотвращения их обхода. Глава ведомства отметила, что Украина также работает над усовершенствованием национального санкционного законодательства, в частности, с целью обеспечения эффективной имплементации санкционной политики ЕС, а также над тем, чтобы надлежащим образом закрепить в собственной правовой базе возможность уголовной ответственности за обход санкций.

Украина является участником и ратифицировала основные соглашения в сфере нераспространения и разоружения, сторонами которых являются все государства-члены ЕС, отметила Вице-премьер-министр. Кроме того, государство развивает диалог с Евросоюзом в сфере противодействия кибер- и гибридным угрозам, в том числе дезинформации, усиливает военно-безопасностное сотрудничество с ЕС и государствами-членами в рамках Европейского фонда мира и через миссии EUMAM и EUAM.

«Украина решительно приветствует новую инициативу ЕС – ReArm Europe, направленную на усиление обороноспособности Союза. Это достойный ответ ЕС на огромную угрозу безопасности европейского континента и укрепление европейского оборонного суверенитета, что также будет способствовать возвращению мира в Украину», – подчеркнула Ольга Стефанишина, добавив, что в настоящее время наше государство готовится ко Второму оборонно-промышленному форуму Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 12 мая.

В ходе двусторонних встреч по Разделу 31 «Внешняя политика и политика безопасности и обороны» украинская делегация представит доклады, касающиеся деятельности институтов ЕС, процесса принятия решений, а также Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) и Общей внешней и безопасности политики ЕС (ОВБП). В частности, в рамках этого раздела обсуждаются такие вопросы:

Основы ОПБО/ОВБП, правовые инструменты и процедуры;

Институционные рамки (Европейский Совет, Совет по иностранным делам, Комитет по вопросам политики и безопасности/Рабочие группы Совета), инструменты (декларации, заявления, согласования) и местное сотрудничество ЕС;

Политический диалог с третьими странами;

Права человека во внешней политике;

Европейский фонд мира (European Peace Facility);

Политика ЕС в отношении ограничительных мер (санкций);

Предотвращение конфликтов;

Нераспространение оружия массового уничтожения / Стратегия контроля над легким и стрелковым оружием;

Борьба с терроризмом;

Сотрудничество с международными организациями;

Меры безопасности (секретная информация);

Миссии и операции ОПБО;

PESCO и оборонные вопросы;

Гибридные угрозы, иностранные информационные манипуляции и вмешательство (FIMI);

Антикоррупционные меры.

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