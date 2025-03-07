На Днепропетровщине создана Новопавловская сельская военная администрация — указ

Владимир Зеленский подписал указ о создании Новопавловской сельской военной администрации.

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В Днепропетровской области была создана Новопавловская сельская военная администрация Синельниковского района. Соответствующий указ №156/2025 подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» меры, связанные с образованием военной администрации», - говорится в документе.

Руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что в настоящее время военная администрация уже создана, и это значит: местные органы местного самоуправления прекратили свои полномочия на время действия военного положения.

«Ожидаем Указа о назначении начальника новой администрации», — добавил Лукашук.

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