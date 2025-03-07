Достичь единства, стабильности и неизменности судебной практики невозможно – секретарь Большой Палаты ВС

В Большой Палате Верховного Суда сообщили, что бывают ошибочные правовые позиции, к тому же жизнь меняется.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Большой Палате Верховного Суда рассказали, возможно ли вообще обеспечить единство и постоянство судебной практики Верховного Суда и Большой Палаты ВС.

«Достигнуть единства, стабильности и неизменности судебной практики невозможно. К тому же жизнь меняется, возникают новые правоотношения», - рассказал 7 марта во время работы VII Судебного форума ААУ Секретарь Большой Палаты ВС Виталий Уркевич.

Как отметил Секретарь БП ВС, европейская практика ориентирует судей БП ВС на то, что отступления и пересмотр судебной практики возможны, однако такие отступления «должны быть обоснованными и мотивированными».

«Даже ЕСПЧ допускает возможность расхождений в практике», - отметил Секретарь Большой Палаты ВС.

Что касается причин, в соответствии с которыми Большая Палата осуществляет отступления, как от собственной судебной практики, так и от практики кассационных судов Верховного Суда, то они, по словам Виталия Уркевича, следующие:

расхождения в судебной практике и неодинаковое применение судами определенной нормы права

неэффективность, неясность, несбалансированность, ошибочность правовой позиции

очевидна устарелость правового заключения в результате развития общественных отношений или их правового регулирования

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.