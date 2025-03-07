Досягнути єдності, стабільності та незмінності судової практики неможливо – секретар Великої Палати ВС

У Великій Палаті Верховного Суду повідомили, що бувають помилкові правові позиції, до того ж життя змінюється.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Палаті Верховного Суду розповіли, чи можливо взагалі забезпечити єдність та сталість судової практики Верховного Суду та Великої Палати ВС.

«Досягнути єдності, стабільності та незмінності судової практики неможливо. До того ж, життя змінюється, виникають нові правовідносини», - розповів 7 березня під час роботи VII Судового форуму ААУ Секретар Великої Палати ВС Віталій Уркевич.

Як зазначив Секретар ВП ВС, європейська практика орієнтує суддів ВП ВС на те, що відступи і перегляд судової практики є можливими, проте такі відступи «мають бути обґрунтованими та мотивованими».

«Навіть ЄСПЛ допускає можливість розбіжностей у практиці», - зазначив Секретар Великої Палати ВС.

Що стосуються підстав, відповідно до яких Велика Палата здійснює відступи як від власної судової практики, так і від практики касаційних судів Верховного Суду, то вони, за словами Віталія Уркевича, наступні:

розбіжності в судовій практиці та неоднакове застосування судами певної норми права

неефективність, неясність, незбалансованість, помилковість правової позиції

очевидна застарілість правового висновку внаслідок розвитку суспільних відносин або їх правового регулювання

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.