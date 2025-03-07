Рада суддів проведе засідання 18 березня — що розглянуть

Заплановано розгляд питання забезпечення судів у 2024 році, включаючи кадрові, фінансові, матеріально-технічні аспекти.

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Рада суддів України проведе засідання 18 березня о 14-00. Як повідомили у РСУ, на порядок денний попередньо винесено наступні питання:

1. Щодо результатів розгляду питання кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів у 2024 році, проблемні питання та перспективи на 2025 рік.

2. Про результати розгляду звернення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Мельника Р.І.

3. Про результати розгляду Комітетом Ради суддів України з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів звернень судді Господарського суду Чернівецької області Байталюка В.Д., керівника апарату цього суду Пилип'як М.О. та голови названого суду Проскурняка О.Г. щодо наявності конфлікту інтересів.

4. Різне

Засідання Ради суддів України відбудеться в приміщенні ДСА.

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