Дональд Трамп анонсував масштабні санкції проти РФ, якщо та не сяде за стіл переговорів

Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає масштабні санкції та тарифи проти Росії

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що розглядає можливість ввести масштабні санкції проти РФ. Про це він написав на свої сторінці у соцмережі Truth Social.

«Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно «тисне» на Україну на полі бою, я розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання.

Звертаюся до Росії та України: сідайте за стіл переговорів негайно, поки не стало надто пізно. Дякую!», — написав президент США.

Раніше ми писали, що в ОПУ та у Трампа повідомили про підготовку нових переговорів між Україною та США.

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