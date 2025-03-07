Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд підтвердив правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та несплати гонорару на момент розгляду справи

16:29, 7 березня 2025
Правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат позивача на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та фактичної несплати гонорару на момент розгляду справи – позиція Верховного Суду.
Верховний Суд підтвердив правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та несплати гонорару на момент розгляду справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу територіального управління Державної служби з питань праці на постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду якою задоволено заяву Товариства про стягнення витрат на правничу допомогу у справі. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову без змін, підтвердивши правомірність компенсації таких витрат на користь позивача.

Суть спору полягала у відшкодуванні витрат на правничу допомогу, понесених Товариством у процесі оскарження постанови про накладення штрафу за порушення трудового законодавства. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні заяви про стягнення таких витрат через відсутність детального розрахунку гонорару адвоката. Апеляційний суд скасував це рішення, встановивши, що надані документи підтверджують понесені витрати у розмірі 8500 грн та їх співмірність зі складністю справи.

Територіальне управління Держпраці оскаржило постанову апеляційного суду, стверджуючи, що відсутність погодинного розрахунку адвокатської роботи та доказів фактичної сплати гонорару виключає можливість відшкодування витрат. Верховний Суд, аналізуючи доводи сторін, зазначив, що чинне законодавство не містить обов’язкової вимоги щодо погодинного розрахунку вартості послуг адвоката. Суд також послався на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), згідно з якою витрати вважаються понесеними, якщо їх розмір визначений договором і підлягає сплаті (рішення у справі "Бєлоусов проти України", заява №4494/07, пункти 115-116; "Баришевський проти України", заява №71660/11, пункт 95).

Верховний Суд наголосив, що обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка оскаржує їх розмір, і що відповідач не довів необґрунтованості заявленої суми. Відповідно, Суд підтвердив правомірність висновків апеляційної інстанції щодо необхідності компенсації витрат у встановленому розмірі.

Суд також врахував, що позиція ЄСПЛ щодо витрат на правничу допомогу є послідовною: відшкодуванню підлягають витрати, які є фактичними, необхідними та розумними за своїм розміром (рішення у справі "Савін проти України", заява №34725/08, пункт 97; "Карабуля проти Румунії", заява №45661/99, пункт 180). Це підтверджує правомірність застосованого підходу щодо визначення співмірності витрат на правничу допомогу.

З урахуванням наданих доказів Верховний Суд визнав, що витрати на правничу допомогу були належним чином обґрунтовані та підтверджені, а їхній розмір є співмірним із складністю справи, витраченим часом та обсягом наданих послуг. Відповідно, суд погодився з висновками апеляційної інстанції про необхідність їх компенсації.

Суд також підкреслив, що обов’язок суб’єктів владних повноважень утримуватися від дій, які порушують права осіб, включає і обов’язок компенсувати витрати на їхній захист. Це відповідає підходу, закріпленому в пункті 14 Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи №R(81)7, згідно з якими сторона, яка виграла справу, має право на відшкодування розумних витрат.

Основні правові висновки Верховного Суду:

  1. Витрати на правничу допомогу підлягають компенсації, якщо вони документально підтверджені та співмірні зі складністю справи, навіть за відсутності погодинного розрахунку гонорару адвоката.
  2. Несплата гонорару на момент розгляду справи не є підставою для відмови у його компенсації, якщо з договору про надання правничої допомоги випливає зобов’язання клієнта здійснити оплату.

Постанова Верховного Суду від 23 січня 2025 року у справі №240/32993/23 (адміністративне провадження №К/990/21951/24).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Досягнути єдності, стабільності та незмінності судової практики неможливо – секретар Великої Палати ВС

У Великій Палаті Верховного Суду повідомили, що бувають помилкові правові позиції, до того ж життя змінюється.

Верховний Суд підтвердив правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та несплати гонорару на момент розгляду справи

Правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат позивача на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та фактичної несплати гонорару на момент розгляду справи – позиція Верховного Суду.

Чи скасують «вічні» арешти майна у кримінальних провадження без підозрюваних — робоча група комітету обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу

У правоохоронному комітеті Верховної Ради за участі НАБУ, САП, СБУ, БЕБ, ОГП та інших представників обговорили законопроект 12439 про гарантії захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій будуть доплачувати за знання англійської мови

Надбавка у 10% до окладу запрацює не відразу.

Стратегія розвитку системи правосуддя готова на 99%, але є важливий нюанс – Офіс Президента

В Офісі Президента намагаються узгодити положення Стратегії з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду