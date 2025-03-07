Верховный Суд подтвердил правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов на правовую помощь при отсутствии почасового расчета и неуплаты гонорара на момент рассмотрения дела

Правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов истца на юридическую помощь при отсутствии почасового расчета и фактической неуплаты на момент рассмотрения дела – позиция Верховного Суда.

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Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу территориального управления Государственной службы по вопросам труда на постановление Седьмого апелляционного административного суда, которым удовлетворено заявление Общества о взыскании расходов на юридическую помощь по делу. Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое постановление в силе, подтвердив правомерность компенсации таких расходов в пользу истца.

Суть спора заключалась в возмещении расходов на юридическую помощь, понесенных Обществом в процессе обжалования постановления о наложении штрафа за нарушение трудового законодательства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления о взыскании таких расходов из-за отсутствия детального расчета гонорара адвоката. Апелляционный суд отменил это решение, установив, что предоставленные документы подтверждают понесенные расходы в размере 8500 грн и их соразмерность со сложностью дела.

Территориальное управление Гоструда обжаловало постановление апелляционного суда, утверждая, что отсутствие почасового расчета адвокатской работы и доказательств фактической оплаты гонорара исключает возможность возмещения расходов.

Верховный Суд, анализируя доводы сторон, указал, что действующее законодательство не содержит обязательного требования относительно почасового расчета стоимости услуг адвоката. Суд также сослался на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которой расходы считаются понесенными, если их размер определен договором и подлежит оплате (решение по делу "Белоуcов против Украины", жалоба №4494/07, пункты 115-116; "Барышевский против Украины", жалоба №71660/11, пункт 95).

Верховный Суд подчеркнул, что обязанность доказывания несоразмерности расходов возлагается на сторону, оспаривающую их размер, и что ответчик не доказал необоснованности заявленной суммы. Соответственно, Суд подтвердил законность выводов апелляционной инстанции о необходимости компенсации расходов в установленном размере.

Суд также учел, что позиция ЕСПЧ в отношении расходов на юридическую помощь остается последовательной: подлежат возмещению расходы, которые являются фактическими, необходимыми и разумными по своему размеру (решение по делу "Савин против Украины", жалоба №34725/08, пункт 97; "Карабуля против Румынии", жалоба №45661/99, пункт 180). Это подтверждает законность примененного подхода к определению соразмерности расходов на юридическую помощь.

С учетом представленных доказательств Верховный Суд признал, что расходы на юридическую помощь были должным образом обоснованы и подтверждены, а их размер является соразмерным сложности дела, затраченному времени и объему оказанных услуг. Соответственно, суд согласился с выводами апелляционной инстанции о необходимости их компенсации.

Суд также подчеркнул, что обязанность субъектов властных полномочий воздерживаться от действий, нарушающих права лиц, включает и обязанность компенсировать расходы на их защиту. Это соответствует подходу, закрепленному в пункте 14 Рекомендаций Комитета Министров Совета Европы №R(81)7, согласно которым сторона, выигравшая дело, имеет право на возмещение разумных расходов.

Основные правовые выводы Верховного Суда:

Расходы на юридическую помощь подлежат компенсации, если они документально подтверждены и соразмерны сложности дела, даже при отсутствии почасового расчета гонорара адвоката. Неоплата гонорара на момент рассмотрения дела не является основанием для отказа в его компенсации, если из договора о предоставлении юридической помощи следует обязательство клиента произвести оплату.

Постановление Верховного Суда от 23 января 2025 года по делу №240/32993/23 (административное производство №К/990/21951/24).

Автор: Наталя Мамченко

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