В Киеве появятся 18 новых спортивных маршрутов для бегунов и любителей скандинавской ходьбы

Обнародован список 18 новых локаций для бега и ходьбы.

Фото: kyivmarathon.org

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В Киеве для содействия здоровому образу жизни было промаркируют 18 спортивных маршрутов, которые позволят организовывать занятия и тренировки для любителей бега и скандинавской ходьбы. Эти маршруты, которые уже имеют соответствующие схемы размещения, были утверждены распоряжением Киевского городского головы. Об этом сообщили в КГГА.

Департаменту молодежи и спорта поручено разработать указатели для маршрутов, а КП «Спортивный комплекс» обеспечит их обустройство, соблюдая стандарты благоустройства города. Также маршруты будут оцифрованы для удобства пользователей.

Перечень утвержденных спортивных маршрутов Киева

- Голосеевские горки.

- Голосеевский трейл.

- ВДНХ.

- Ветряные горы.

- Оболонь Run.

- Парк «Муромец».

- Труханов остров.

- Труханов трейл.

- Владимирская горка - Парковая аллея.

- Ботанический сад.

- Русановская набережная.

- Радужное озеро.

- Парковый круг.

- Тропа здоровья.

- Парк Партизанской славы.

- Озеро Тельбин.

- Исторический центр.

- Крещатик - Парковая дорога.

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