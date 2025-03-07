В Киеве появятся 18 новых спортивных маршрутов для бегунов и любителей скандинавской ходьбы

В Киеве для содействия здоровому образу жизни было промаркируют 18 спортивных маршрутов, которые позволят организовывать занятия и тренировки для любителей бега и скандинавской ходьбы. Эти маршруты, которые уже имеют соответствующие схемы размещения, были утверждены распоряжением Киевского городского головы. Об этом сообщили в КГГА.
Департаменту молодежи и спорта поручено разработать указатели для маршрутов, а КП «Спортивный комплекс» обеспечит их обустройство, соблюдая стандарты благоустройства города. Также маршруты будут оцифрованы для удобства пользователей.
Перечень утвержденных спортивных маршрутов Киева
- Голосеевские горки.
- Голосеевский трейл.
- ВДНХ.
- Ветряные горы.
- Оболонь Run.
- Парк «Муромец».
- Труханов остров.
- Труханов трейл.
- Владимирская горка - Парковая аллея.
- Ботанический сад.
- Русановская набережная.
- Радужное озеро.
- Парковый круг.
- Тропа здоровья.
- Парк Партизанской славы.
- Озеро Тельбин.
- Исторический центр.
- Крещатик - Парковая дорога.
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