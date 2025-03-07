У Києві з'являться 18 нових спортивних маршрутів для бігунів та прихильників скандинавської ходьби

Оприлюднено список 18 нових локацій для бігу та ходьби.

Фото: kyivmarathon.org

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У Києві для сприяння здоровому способу життя було промаркують 18 спортивних маршрутів, які дозволять організовувати заняття та тренування для любителів бігу та скандинавської ходьби. Ці маршрути, які вже мають відповідні схеми розміщення, були затверджені розпорядженням Київського міського голови. Про це повідомили в КМДА.

Департаменту молоді та спорту доручено розробити вказівники для маршрутів, а КП «Спортивний комплекс» забезпечить їх облаштування, дотримуючись стандартів благоустрою міста. Також маршрути будуть оцифровані для зручності користувачів.

Перелік затверджених спортивних маршрутів Києва

Голосіївські гірки.

Голосіївський трейл.

ВДНГ.

Вітряні гори.

Оболонь Run.

Парк «Муромець».

Труханів острів.

Труханів трейл.

Володимирська гірка – Паркова алея.

Ботанічний сад.

Русанівська набережна.

Райдужне озеро.

Паркове коло.

Стежка здоров’я.

Парк Партизанської слави.

Озеро Тельбін.

Історичний центр.

Хрещатик – Паркова дорога.

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