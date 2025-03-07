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Дональд Трамп анонсировал масштабные санкции против РФ, если она не сядет за стол переговоров

16:38, 7 марта 2025
Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает масштабные санкции и тарифы против России.
Дональд Трамп анонсировал масштабные санкции против РФ, если она не сядет за стол переговоров
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения масштабных санкций против РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Исходя из того, что Россия сейчас полностью «давит» на Украину на поле боя, я рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании.

Обращаюсь к России и Украине: садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно. Спасибо!» — написал президент США.

Ранее мы писали, что в ОПУ и у Трампа сообщили о подготовке новых переговоров между Украиной и США.

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россия санкции Украина Дональд Трамп война

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