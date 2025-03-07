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Совет судей проведет заседание 18 марта — что рассмотрят

16:34, 7 марта 2025
Планируется рассмотрение вопроса обеспечения судов в 2024 году, включая кадровые, финансовые, материально-технические аспекты.
Совет судей проведет заседание 18 марта — что рассмотрят
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Совет судей Украины проведет заседание 18 марта в 14.00. Как сообщили в Совете судей, на повестку дня предварительно вынесены следующие вопросы:

1. Насчет результатов рассмотрения вопроса кадрового, финансового, материально-технического и другого обеспечения судов в 2024 году, проблемные вопросы и перспективы на 2025 год.

2. Насчет результатов рассмотрения обращения члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Мельника Р.И.

3. Насчет результатов рассмотрения Комитетом Совета судей Украины по соблюдению этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов обращений судьи Хозяйственного суда Черновицкой области Байталюка В.Д., руководителя аппарата этого суда Пилипяк М.А. и председателя названного суда Проскурняка О.Г. о наличии конфликта интересов.

4. Разное

Заседание Совета судей Украины состоится в помещении ГСА.

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РСУ

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