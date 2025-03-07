На Дніпропетровщині утворено Новопавлівську сільську військову адміністрацію — указ

Володимир Зеленський підписав указ про створення Новопавлівської сільської військової адміністрації.

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У Дніпропетровській області створили Новопавлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району. Відповідний указ №156/2025 підписав Президент України Володимир Зеленський.

«Генеральному штабу Збройних сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації», — йдеться в документі.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що нині військова адміністрація вже утворена і це означає: тамтешні органи місцевого самоврядування припинили свої повноваження на час дії воєнного стану.

«Очікуємо на Указ щодо призначення начальника новоствореної адміністрації», — додав Лукашук.

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