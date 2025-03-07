Внутрішні переселенці зможуть подавати заяви до реєстру збитків за вимушене переміщення

ВПО невдовзі зможуть подати заяви про відшкодування збитків через вимушене внутрішнє переміщення.

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У Міжнародному реєстрі збитків готуються відкрити ще одну категорію заяв від фізичних осіб – заяви про відшкодування збитків через вимушене внутрішнє переміщення. Про це повідомила Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, йдеться про категорію А.1.1. Це категорія нематеріальних збитків і подаватися на неї можна буде через веб-портал Дія.

Шуляк зазначила, що реєстр збитків вже приймає заяви за двома категоріями – йдеться про пошкоджене або знищене нерухоме майно, а також про збитки від втрати близької людини.

Наразі до реєстру збитків вже подано понад 15 тис. заяв. 10 тис було подано станом на осінь 2024 року, але їх кількість почала стрімко зростали після відкриття категорії збитків від загибелі близької людини.

Всі подані заяви, пояснила Шуляк, спочатку вивчає на прийнятність Секретаріат реєстру. Якщо вони відповідають на прийнятність, Секретаріат рекомендує Раді реєстру їх вносити безпосередньо у сам реєстр.

Загалом, зазначила Шуляк, можна буде подати заяви по 45 категоріям. Вони поділяються на три групи – заяви від фізичних осіб, для яких передбачено 21 категорію заяв як матеріальних, так і нематеріальних збитків, заяви від держави Україна, де передбачено 12 категорій, а також заяви від юридичних осіб, де так само передбачено 12 категорій.

«Усі категорії заяв від фізичних осіб можна поділити на три групи. Перша – вимушене переміщення в межах або поза межами України. Друга – порушення особистої недоторканності, де вже відкрита для подання заяв категорія про загибель близької людини. Ці дві групи – заяви про нематеріальні збитки. Натомість, вже третя категорія – втрата майна, житла, доходу, роботи, про матеріальні збитки. Четверта категорія – втрата доступу до державних послуг – медицина, освіта тощо», – розповіла Олена Шуляк.

Вона повідомила, що можливість подаватись по всім 45 категоріям хочуть відкрити до кінця року. Наступний крок – створення компенсаційної комісії, яка буде ухвалювати рішення про виплату компенсації і безпосередньо встановлювати їх розмір. Третій етап – створення компенсаційного фонду, з якого ці виплати будуть здійснюватися.

«Потрібно наголосити, що задача Міжнародного реєстру збитків – не виплата компенсацій, а виключно фіксація збитків. Всі виплати і їх розміри стосуються наступних двох етапів цього надскладного міжнародного механізму – створення Компенсаційної комісії і відповідного фонду для виплат. Логічне питання – навіщо подавати заяви, якщо про виплати ще нічого не відомо? Відповідь проста – шкоду, яку отримали наші громадяни надважливо зафіксувати. Оскільки людина може померти, або видужати, будинок може бути знесено, або відбудовано. Тобто, на момент, коли збитки почнуть відшкодовувати, доказів може не лишитися. Завдання Міжнародного Реєстру збитків всі ці докази фіксувати», – підкреслила Шуляк.

У звʼязку з цим, додала вона наостанок, люди у яких було зруйноване житло, можуть одночасно подаватися і до Міжнародного реєстру збитків, і на компенсацію єВідновлення.

Окрім того, навіть отриманий і використаний сертифікат єВідновлення не позбавляє громадянина права подаватись до реєстру, оскільки це дає можливість зафіксувати завдану агресором шкоду.

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