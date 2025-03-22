На Закарпатье усилили контроль и задействовали дополнительные силы для охраны границы, фото

Усиленные пограничные наряды будут нести службу на наиболее уязвимых участках украинско-румынской и украинско-венгерской границы.

Фото: ГПСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье пограничники привлекли дополнительные силы для охраны границы с Румынией и Венгрией. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Отмечается, что будут усиленно охранять наиболее уязвимые участки границы с Румынией и Венгрией. При патрулировании пограничники будут использовать спецтехнику, беспилотники и авиацию.

"Привлечение дополнительных сил позволит более эффективно осуществлять превентивные меры по предотвращению нарушений государственной границы, обеспечивая своевременное реагирование на любые угрозы со стороны правонарушителей", — сообщили в ГПСУ.

Фото: ГПСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.