На Закарпатті посилили контроль та задіяли додаткові сили для охорони кордону, фото

Посилені прикордонні наряди нестимуть службу на найбільш вразливих ділянках українсько-румунського та українсько-угорського кордону.

Фото: ДПСУ

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На Закарпатті прикордонники залучили додаткові сили для охорони кордону з Румунією та Угорщиною. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Зазначається, що посилено охоронятимуть найбільш вразливі ділянки кордону з Румунією та Угорщиною. Під час патрулювання прикордонники використовуватимуть спецтехніку, безпілотники та авіацію.

"Залучення додаткових сил дасть змогу ефективніше здійснювати превентивні заходи для запобігання порушенням державного кордону, забезпечуючи своєчасне реагування на будь-які загрози з боку правопорушників", — повідомили у ДПСУ.

Фото: ДПСУ

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