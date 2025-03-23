Автомобіль української делегації отримав штраф у Фінляндії через порушення паркування

Дипломатичний автомобіль української делегації отримав штраф за паркування в забороненому місці, але його скасували.

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Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Фінляндії один з автомобілів української делегації припаркувався в забороненому місці, що призвело до виписання штрафу. Про це повідомляє видання Iltalehti.

Автомобіль з номерними знаками CD-6201, що належить українському послу в Гельсінкі, був припаркований перед Гельсінським університетом, де паркування заборонене. Журналісти зафіксували фото автомобіля з квитанцією про штраф, залишеною під склоочисниками.

Пізніше штраф було скасовано. Керівниця гельсінського відділу оскарження Пауліна Сундквіст пояснила, що рішення було ухвалене самостійно, без запиту з українського посольства. Вона зазначила, що під час інциденту не врахували всі обставини, зокрема, присутність поліції на місці. Вона також підкреслила, що скасування штрафу не має політичного підтексту, а інцидент був просто неприємною ситуацією.

Цей випадок не є першим для дипломатичних автомобілів України в Гельсінкі. Минулого року українському посольству було виписано шість штрафів за порушення правил паркування, з яких два були сплачені, а один оскаржений.

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