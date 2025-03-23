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Автомобиль украинской делегации получил штраф в Финляндии из-за нарушения парковки

12:03, 23 марта 2025
Дипломатический автомобиль украинской делегации получил штраф за парковку в запрещенном месте, но его отменили.
Автомобиль украинской делегации получил штраф в Финляндии из-за нарушения парковки
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Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Финляндию один из автомобилей украинской делегации припарковался в запрещенном месте, что привело к выписанию штрафа. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Автомобиль с номерными знаками CD-6201, принадлежащий украинскому послу в Хельсинки, был припаркован перед Хельсинкским университетом, где парковка запрещена. Журналисты зафиксировали фото автомобиля с квитанцией о штрафе, оставленной под стеклоочистителями.

Позже штраф был отменен. Руководитель хельсинкского отдела обжалования Паулина Сундквист объяснила, что решение было принято самостоятельно, без запроса из украинского посольства. Она отметила, что во время инцидента не учли все обстоятельства, в частности, присутствие полиции на месте. Она также подчеркнула, что отмена штрафа не имеет политического подтекста, а инцидент был просто неприятной ситуацией.

Этот случай не является первым для дипломатических автомобилей Украины в Хельсинки. В прошлом году украинскому посольству было выписано шесть штрафов за нарушение правил парковки, из которых два были оплачены, а один обжалован.

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штраф / штрафы Финляндия Владимир Зеленский

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