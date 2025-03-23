€100 000 за новую жизнь в горах — Италия предлагает деньги за переезд, но с условиями

Итальянский регион Трентино предлагает до 100 000 евро тем, кто согласится переехать в малонаселенные горные городки и восстановить заброшенное жилье.

Фото: cnn.com

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Горный регион на севере Италии — автономная провинция Тренто (Трентино) — готов выплатить до €100 000 тем, кто согласится переехать туда и восстановить заброшенное жильё. Но не всё так просто. Об этом сообщает CNN.

Что предлагают?

В рамках программы новым жителям или итальянцам, проживающим за границей, предоставляется:

€80 000 на ремонт дома

€20 000 — как компенсация части стоимости покупки

Условия участия:

Проживать в доме или сдавать его в долгосрочную аренду не менее 10 лет, иначе придётся вернуть грант.

Запрещено использовать жильё как краткосрочную аренду (например, Airbnb).

Можно приобрести максимум три объекта недвижимости — чтобы избежать массового скупления.

Ограничение на ремонт: не более €200 000 в целом, из которых €120 000 — за счёт собственных средств.

Запрет для местных жителей младше 45 лет. Это правило ввели во избежание ситуаций, когда владельцы с семьями просто ремонтируют жилье, в котором уже проживают.

Проект направлен исключительно на восстановление заброшенных домов, часто портящих вид местности или даже представляющих опасность для соседей.

Какие населённые пункты попадут в программу?

Предварительный список охватывает 33 населённых пункта, которые практически вымерли: число пустующих домов превышает количество заселённых. Ожидается, что окончательный перечень утвердят в апреле. Среди фаворитов:

Val di Non — уровень депопуляции превышает 11%



Val di Sole, в частности живописные населённые пункты Рабби и Вермильо, известный по фильму «Vermiglio» (2024)

Программа — часть национальной инициативы по борьбе с депопуляцией, которая предусматривает выделение €30 млн для населённых пунктов с населением менее 5 000 человек. Именно Трентино инвестирует в восстановление жилья €10 млн в течение двух лет, чтобы не только вернуть жизнь в такие места, но и поддержать строительную отрасль.

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