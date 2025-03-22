Robux, V-Bucks и другие под запретом – ЕС обязал раскрывать настоящую цену игровых покупок

Евросоюз вводит контроль над расходами игроков: внутриигровая валюта под пристальным наблюдением.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Европейский союз принял решение запретить использование виртуальных валют, таких как Robux, V-Bucks, Overwatch Coins, COD Points и их аналоги для сокрытия реальной стоимости внутриигровых покупок.

Заметим, что робукс – это виртуальная валюта, используемая на игровой платформе Roblox. V-Bucks – это игровая валюта, которую можно тратить в Fortnite. Монеты Overwatch — валюта игры Overwatch 2. CoD Points используются в Call of Duty. Все они позволяют игрокам покупать разные внутриигровые товары.

В частности, ЕС определил ключевые принципы защиты потребителей в видеоиграх с внутриигровой валютой.

21 марта Сеть сотрудничества в сфере защиты прав потребителей ЕС (CPC Network) опубликовала принципы использования внутриигровой валюты с целью лучшей защиты игроков.

Что такое внутриигровая валюта?

Это цифровые единицы, приобретаемые за реальные деньги и используемые в игре для покупки контента или услуг.

Проблема:

Манипуляции со стоимостью, непрозрачная информация и механики, побуждающие игроков тратить больше, чем необходимо — особенно это влияет на детей и уязвимые категории пользователей.

Основные требования:

1. Прозрачность цен

Цены на внутриигровые товары должны быть четко указаны в реальных деньгах, даже если оплата происходит через игровую валюту.

Запрещено создавать ситуации, в которых игрок не может понять реальную стоимость покупки.

2. Запрет на скрытые расходы

Использование нескольких видов валют или цепочек обмена затрудняет понимание стоимости — это считается недобросовестной практикой.

3. Запрет на принуждение к лишним покупкам

Нельзя предлагать валюту только в наборах, которые не соответствуют реальным потребностям игрока.

Игрок должен иметь возможность выбрать нужное количество.

4. Четкая преддоговорная информация

Игрок должен получить всю важную информацию перед покупкой: что покупает, сколько это стоит, как оформляется оплата и можно ли отказаться.

5. Право на отказ от покупки

В течение 14 дней потребитель имеет право отказаться от покупки, если не начал пользоваться цифровым продуктом.

Это право распространяется и на покупку внутриигровой валюты.

6. Честные условия использования

Условия договора должны быть понятными и не давать компании односторонних преимуществ, например, изменять или удалять купленный контент без объяснений.

7. Защита уязвимых потребителей (детей, лиц с зависимостью и т.д.)

Игры не должны манипулировать игроками или побуждать их тратить деньги, особенно если речь идет о детях.

Рекомендуется внедрять родительский контроль и избегать целенаправленного таргетинга на так называемых «whales» — игроков, тратящих чрезмерно.

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