Американские военные разрабатывают систему «Золотой купол» для защиты от дальнобойных ракет

Проект «Золотой купол» находится на стадии концепции и предусматривает создание системы, подобной израильскому «Железному куполу».

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Американские военные разрабатывают новую систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол» (Golden Dome). Проект направлен на защиту территории США от ракет большой дальности. Об этом сообщает CNN.

«Американские военные экстренно разрабатывают систему ПРО «Золотой купол», способную защитить США от ударов ракет большой дальности. Белый дом поручил Пентагону не ограничиваться в средствах на создание этого проекта, назвав его одним из главных оборонных приоритетов президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении CNN.

По информации телеканала, Белый дом дал четкое указание не экономить на реализации проекта.

Проект «Золотой купол» находится на стадии концепции и предполагает создание системы, аналогичной израильскому «Железному куполу».

Однако американская версия будет существенно отличаться, поскольку должна обеспечить защиту всей территории США от современных баллистических и гиперзвуковых ракет.

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