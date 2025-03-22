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В США невеста отправила своей лучшей подруге Excel-таблицу со счетом на $1000 за роль подружки невесты

18:08, 22 марта 2025
Свадьба обернулась скандалом, когда невеста отправила подруге подробную смету в Excel с требованием заплатить $1000 за участие в торжестве.
В США невеста отправила своей лучшей подруге Excel-таблицу со счетом на $1000 за роль подружки невесты
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В США разгорелся скандал между подругами из-за свадьбы. 24-летняя девушка написала на американском сайте Reddit, что отказалась быть подружкой невесты после того, как получила список обязательных расходов на сумму более $1000. И все это — за участие в свадьбе своей лучшей подруги Меган, с которой они дружили еще со школы.

Сначала она была счастлива получить приглашение. Но уже через несколько недель невеста прислала таблицу в Excel с пунктами, которые необходимо оплатить:

  • $500 — за платье из конкретного бутика
  • $300 — за прическу и макияж у стилиста, которого уже выбрала Меган
  • $150 — подарок невесте (это была минимальная сумма)
  • $100 — предоплата за девичник в роскошном отеле
  • $50 — «на прочее», без объяснений

«Я понимаю, что свадьба — это дорого. Но заставлять гостей платить за твою мечту — это неправильно», — написала девушка в своем посте.

Она объяснила подруге, что не может позволить себе такие траты, так как все еще выплачивает студенческий кредит. В ответ получила: «Это нормально для современных свадеб. Если не можешь — я пойму, но менять планы ради одного человека не буду».

Автор поста признается: ситуация поставила ее в неловкое положение. Они дружили всю жизнь, но сейчас кажется, что Меган просто хочет переложить расходы на свое «идеальное торжество» на гостей. После отказа участвовать в свадьбе подруга перестала с ней общаться.

В соцсетях большинство пользователей встали на сторону девушки. Пока что подруги не возобновили общение, а ситуация стала поводом для жарких обсуждений в интернете.

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США деньги брак

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