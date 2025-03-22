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У США наречена надіслала найкращій подрузі Excel-таблицю з рахунком на $1000 за роль дружки

18:08, 22 березня 2025
Весілля обернулося скандалом, коли наречена надіслала подрузі детальний кошторис у Excel із вимогою сплатити $1000 за участь у святі.
У США наречена надіслала найкращій подрузі Excel-таблицю з рахунком на $1000 за роль дружки
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У США розгорівся скандал між подругами через весілля. 24-річна дівчина написала на американському веб-сайті Reddit, що відмовилась бути дружкою, коли отримала список обов’язкових витрат на понад $1000. І все це — за участь у весіллі її найкращої подруги Меган, з якою вони товаришували ще зі школи.

Спочатку вона була щаслива отримати запрошення. Але вже за кілька тижнів наречена надіслала Excel-таблицю з пунктами, які потрібно оплатити:

  • $500 — на сукню з конкретного бутіку
  • $300 — зачіска та макіяж у стиліста, якого вже обрала Меган
  • $150 — подарунок нареченій (мінімальна сума)
  • $100 — передоплата за дівич-вечір у розкішному готелі
  • $50 — «на різне», без пояснень

«Я розумію, що весілля — це дорого. Але змушувати гостей платити за твою мрію — неправильно», — написала дівчина у своєму дописі.

Вона пояснила подрузі, що не може дозволити собі такі витрати, адже ще виплачує студентський кредит. Але у відповідь отримала: «Це нормально для сучасних весіль. Якщо не можеш — я зрозумію, але не можу змінювати плани заради однієї людини».

Авторка зізнається: ситуація поставила її в незручне становище. Вони дружили все життя, але зараз здається, що Меган просто хоче перекласти витрати за своє «ідеальне весілля» на гостей. Після відмови брати участь у святі подруга перестала з нею спілкуватися.

У соцмережах більшість користувачів стали на бік дівчини. Поки що подруги не поновили спілкування, а ситуація стала темою для гарячих обговорень у мережі.

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США гроші шлюб

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