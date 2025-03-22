В Україні розширюють програму контракту для хлопців 18-24 років — до неї приєднаються нові бойові бригади

Заступник керівника ОП Павло Паліса анонсував розширення програми «Контракт 18 - 24» найближчим часом.

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У Офісі Президента анонсували розширення програми «Контракт 18-24» найближчим часом. Про це розповів заступник керівника ОП Павло Паліса.

Зокрема, найближчим часом до програми долучаться:

3-тя окрема штурмова бригада,

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила,

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького,

93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр»,

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада,

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,

39-та окрема бригада берегової оборони,

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада,

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

Окрім того, до програми скоро приєднаються два підрозділи Національної гвардії: 12-та бригада спеціального призначення «Азов» і 13-та бригада оперативного призначення «Хартія».

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що у Міноборони вирішили стимулювати хлопців 18-24 років йти служити за допомогою відео про те, скільки чізбургерів можна купити за мільйон.

Також українців 18-24 років стимулюють йти служити преміум-підпискою на Netflix на 185 років, яку можна купити за мільйон.

Важливо підкреслити, що для отримання винагороди є обов’язкова умова – участь у бойових діях, а у разі систематичного невиконання контракту чоловікам 18-24 років потрібно буде повернути мільйон.

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