В Україні розширюють програму контракту для хлопців 18-24 років — до неї приєднаються нові бойові бригади

У Офісі Президента анонсували розширення програми «Контракт 18-24» найближчим часом. Про це розповів заступник керівника ОП Павло Паліса.
Зокрема, найближчим часом до програми долучаться:
Окрім того, до програми скоро приєднаються два підрозділи Національної гвардії: 12-та бригада спеціального призначення «Азов» і 13-та бригада оперативного призначення «Хартія».
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що у Міноборони вирішили стимулювати хлопців 18-24 років йти служити за допомогою відео про те, скільки чізбургерів можна купити за мільйон.
Також українців 18-24 років стимулюють йти служити преміум-підпискою на Netflix на 185 років, яку можна купити за мільйон.
Важливо підкреслити, що для отримання винагороди є обов’язкова умова – участь у бойових діях, а у разі систематичного невиконання контракту чоловікам 18-24 років потрібно буде повернути мільйон.
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