Втрата паперової трудової не вплине на оплату лікарняного.

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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, як роботодавцю обчислити страховий стаж при оплаті лікарняних без паперової трудової книжки.

Зазначається, що працівники, які втратили паперову трудову книжку, можуть не хвилюватися — її електронна версія визнається офіційним джерелом для обчислення страхового стажу до 2004 року при нарахуванні лікарняних.

Як повідомляють у ПФУ, роботодавець має право використовувати цифрову трудову книжку, доступну в кабінеті роботодавця на вебпорталі ПФУ.

Окрім цього, страхувальник може звертатися до інших даних із Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування для підтвердження необхідного стажу.

Раніше ми писали, чи зобовʼязаний роботодавець зберігати трудові книжки своїх працівників.

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