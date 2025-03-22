Полював на секретні розробки українських безпілотників — в Одесі затримали шпигуна з Придністров’я

Чоловік мав завдання по збору відомостей, які мають стратегічне значення для України.

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В Одесі викрили шпигуна з Придністров’я, який "полював" на секретні розробки українських безпілотників, повідомляє обласна прокуратура.

Підозрюваний отримав від представника так званого "Міністерства оборони ПМР" завдання щодо збору відомостей, що мають стратегічне значення для України.

В Одесі агент намагався залучити до співробітництва осіб, які мали доступ до державних розробок у сфері БПЛА та за грошову винагороду отримати від них новітні розробки українських безпілотників. Шпигуна було викрито та затримано, коли він одержав USB-носій з таємними даними про БПЛА.

Під час затримання у нього також виявили два пістолети, які направлено на експертизу.

Громадянину Республіки Молдова оголосили підозру за фактом шпигунства та незаконного придбання вогнепальної зброї.

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