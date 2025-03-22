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Стало відомо, чи може безробітний відмовитися від роботи, яку запропонував центр зайнятості

18:26, 22 березня 2025
Безробітні можуть відмовитися від роботи, запропонованої центром зайнятості, якщо мають на це поважні причини — інакше ризикують втратити допомогу.
Стало відомо, чи може безробітний відмовитися від роботи, яку запропонував центр зайнятості
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Безробітні мають право відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи, якщо є поважні причини, чому запропонована робота їм не підходить. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Які це можуть бути причини:

  • Складно дістатись до місця роботи чи проживання. Графік громадського транспорту не збігається з робочим, роботодавець не забезпечує транспорт або проживання для співробітників тощо.
  • Невідповідність умов праці нормам законодавства. Зарплата виплачується із затримками, небезпечні умови праці: низькі температури взимку, немає засобів індивідуального захисту тощо).
  • Робота, яка не підходить за станом здоров’я. Наприклад, людині з хворобою суглобів запропонували працювати вантажником.).

Щоб дізнатися, як підтвердити, що робота справді не підходить, варто звернутися до працівників центру зайнятості. 

Що таке підходяща робота:

Це та, що:

  • Відповідає освіті, професії, кваліфікації та досвіду людини
  • Враховує транспортну доступність
  • Передбачає заробітну плату не нижче мінімальної.

Для людей без досвіду чи професії — робота, яка не потребує підготовки або дозволяє її пройти на робочому місці.

Що буде, якщо відмовитися від підходящої роботи:

Центр зайнятості знімає людину з обліку, виплати припиняються:

  • на 90 днів — якщо безробітний двічі відмовляється від підходящої роботи або професійного навчання
  • на 12 місяців — якщо відмовляється від працевлаштування після професійного навчання або від реєстрації підприємницької діяльності.

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