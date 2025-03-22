Стало відомо, чи може безробітний відмовитися від роботи, яку запропонував центр зайнятості

18:26, 22 березня 2025
Безробітні можуть відмовитися від роботи, запропонованої центром зайнятості, якщо мають на це поважні причини — інакше ризикують втратити допомогу.
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Безробітні мають право відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи, якщо є поважні причини, чому запропонована робота їм не підходить. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.
Які це можуть бути причини:
- Складно дістатись до місця роботи чи проживання. Графік громадського транспорту не збігається з робочим, роботодавець не забезпечує транспорт або проживання для співробітників тощо.
- Невідповідність умов праці нормам законодавства. Зарплата виплачується із затримками, небезпечні умови праці: низькі температури взимку, немає засобів індивідуального захисту тощо).
- Робота, яка не підходить за станом здоров’я. Наприклад, людині з хворобою суглобів запропонували працювати вантажником.).
Щоб дізнатися, як підтвердити, що робота справді не підходить, варто звернутися до працівників центру зайнятості.
Що таке підходяща робота:
Це та, що:
- Відповідає освіті, професії, кваліфікації та досвіду людини
- Враховує транспортну доступність
- Передбачає заробітну плату не нижче мінімальної.
Для людей без досвіду чи професії — робота, яка не потребує підготовки або дозволяє її пройти на робочому місці.
Що буде, якщо відмовитися від підходящої роботи:
Центр зайнятості знімає людину з обліку, виплати припиняються:
- на 90 днів — якщо безробітний двічі відмовляється від підходящої роботи або професійного навчання
- на 12 місяців — якщо відмовляється від працевлаштування після професійного навчання або від реєстрації підприємницької діяльності.
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