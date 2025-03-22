Стало відомо, чи може безробітний відмовитися від роботи, яку запропонував центр зайнятості

Безробітні можуть відмовитися від роботи, запропонованої центром зайнятості, якщо мають на це поважні причини — інакше ризикують втратити допомогу.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Безробітні мають право відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи, якщо є поважні причини, чому запропонована робота їм не підходить. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Які це можуть бути причини:

Складно дістатись до місця роботи чи проживання. Графік громадського транспорту не збігається з робочим, роботодавець не забезпечує транспорт або проживання для співробітників тощо.

Невідповідність умов праці нормам законодавства. Зарплата виплачується із затримками, небезпечні умови праці: низькі температури взимку, немає засобів індивідуального захисту тощо).

Робота, яка не підходить за станом здоров’я. Наприклад, людині з хворобою суглобів запропонували працювати вантажником.).

Щоб дізнатися, як підтвердити, що робота справді не підходить, варто звернутися до працівників центру зайнятості.

Що таке підходяща робота:

Це та, що:

Відповідає освіті, професії, кваліфікації та досвіду людини

Враховує транспортну доступність

Передбачає заробітну плату не нижче мінімальної.

Для людей без досвіду чи професії — робота, яка не потребує підготовки або дозволяє її пройти на робочому місці.

Що буде, якщо відмовитися від підходящої роботи:

Центр зайнятості знімає людину з обліку, виплати припиняються:

на 90 днів — якщо безробітний двічі відмовляється від підходящої роботи або професійного навчання

на 12 місяців — якщо відмовляється від працевлаштування після професійного навчання або від реєстрації підприємницької діяльності.

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