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Стало известно, может ли безработный отказаться от работы, предложенной центром занятости

18:26, 22 марта 2025
Безработные могут отказаться от работы, предложенной центром занятости, если имеют уважительные причины — иначе рискуют потерять помощь.
Стало известно, может ли безработный отказаться от работы, предложенной центром занятости
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Безработные имеют право отказаться от предложенной центром занятости работы, если есть уважительные причины, по которым она им не подходит.
Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Какие это могут быть причины:

  • Сложно добираться до места работы или проживания.
    Расписание общественного транспорта не совпадает с рабочим временем, работодатель не предоставляет транспорт или жилье и т.д.
  • Несоответствие условий труда нормам законодательства.
    Зарплата выплачивается с задержками, опасные условия труда (низкие температуры зимой, отсутствие средств индивидуальной защиты и т.д.).
  • Работа, которая не подходит по состоянию здоровья.
    Например, человеку с заболеванием суставов предлагают работать грузчиком.

Чтобы узнать, как подтвердить, что работа действительно не подходит, стоит обратиться к сотрудникам центра занятости.

Что такое подходящая работа:

Это та, которая:

  • Соответствует образованию, профессии, квалификации и опыту человека
  • Учитывает транспортную доступность
  • Предусматривает заработную плату не ниже минимальной

Для людей без опыта или профессии — работа, не требующая подготовки или предполагающая обучение на рабочем месте.

Что будет, если отказаться от подходящей работы:

Центр занятости снимает человека с учета, выплаты прекращаются:

  • На 90 дней — если безработный дважды отказывается от подходящей работы или профессионального обучения
  • На 12 месяцев — если отказывается от трудоустройства после обучения или от регистрации предпринимательской деятельности

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Гоструда трудовые отношения

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