Охотился за секретными разработками украинских беспилотников — в Одессе задержали шпиона из Приднестровья

У мужчины была задача по сбору сведений, имеющих стратегическое значение для Украины.

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В Одессе разоблачили шпиона из Приднестровья, который "охотился" на секретные разработки украинских беспилотников, сообщает областная прокуратура.

Подозреваемый получил от представителя так называемого "Министерства обороны ПМР" задачу сбора сведений, имеющих стратегическое значение для Украины.

В Одессе агент пытался привлечь к сотрудничеству лиц, имевших доступ к государственным разработкам в сфере БПЛА и за денежное вознаграждение получить от них новейшие разработки украинских беспилотников. Шпион был разоблачен и задержан, когда получил USB-носитель с тайными данными о БПЛА.

Во время задержания у него также обнаружили два пистолета, направленных на экспертизу.

Гражданину Республики Молдова объявили подозрение по факту шпионажа и незаконного приобретения огнестрельного оружия.

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