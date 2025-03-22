Как работодателю посчитать страховой стаж при оплате больничных без бумажной трудовой книжки

Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, как работодателю вычислить страховой стаж при оплате больничных без бумажной трудовой книжки.
Отмечается, что потерявшие бумажную трудовую книжку работники могут не волноваться — ее электронная версия признается официальным источником для исчисления страхового стажа до 2004 года при начислении больничных.
Как сообщают в ПФУ, работодатель имеет право использовать цифровую трудовую книжку, доступную в кабинете работодателя на вебпортале ПФУ.
Кроме того, страхователь может обращаться к другим данным из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования для подтверждения необходимого стажа.
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