В Украине расширяется программа контракта для ребят 18-24 лет — к ней присоединятся новые боевые бригады

В Офисе Президента анонсировали расширение программы «Контракт 18–24» в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса.
В частности, к программе вскоре присоединятся:
Кроме того, к программе вскоре присоединятся два подразделения Национальной гвардии: 12-я бригада специального назначения «Азов», 13-я бригада оперативного назначения «Хартия».
Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минобороны решили стимулировать ребят 18-24 лет идти служить с помощью видео о том, сколько чизбургеров можно купить за миллион.
Также украинцев 18-24 лет стимулируют служить премиум-подпиской на Netflix на 185 лет, которую можно купить за миллион.
Важно подчеркнуть, что для получения вознаграждения обязательное условие – участие в боевых действиях, а в случае систематического невыполнения контракта мужчинам 18-24 лет нужно будет вернуть миллион.
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