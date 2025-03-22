В Украине расширяется программа контракта для ребят 18-24 лет — к ней присоединятся новые боевые бригады

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса анонсировал расширение программы «Контракт 18 – 24» в ближайшее время.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Офисе Президента анонсировали расширение программы «Контракт 18–24» в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса.

В частности, к программе вскоре присоединятся:

3-я отдельная штурмовая бригада,

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского,

93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр»,

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада,

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского,

39-я отдельная бригада береговой обороны,

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,

80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

Кроме того, к программе вскоре присоединятся два подразделения Национальной гвардии: 12-я бригада специального назначения «Азов», 13-я бригада оперативного назначения «Хартия».

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минобороны решили стимулировать ребят 18-24 лет идти служить с помощью видео о том, сколько чизбургеров можно купить за миллион.

Также украинцев 18-24 лет стимулируют служить премиум-подпиской на Netflix на 185 лет, которую можно купить за миллион.

Важно подчеркнуть, что для получения вознаграждения обязательное условие – участие в боевых действиях, а в случае систематического невыполнения контракта мужчинам 18-24 лет нужно будет вернуть миллион.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.