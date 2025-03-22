Американські військові розробляють систему «Золотий купол» для захисту від далекобійних ракет

Проект «Золотий купол» наразі перебуває на стадії концепції й передбачає створення системи, подібної до ізраїльського «Залізного купола».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американські військові розробляють нову систему протиракетної оборони під назвою «Золотий купол» (Golden Dome). Проект спрямований на захист території США від ракет великої дальності. Про це повідомляє CNN.

«Американські військові терміново розробляють систему ПРО «Золотий купол», здатну захистити США від ударів ракет великої дальності. Білий дім доручив Пентагону не обмежуватися в коштах на створення цього проєкту, назвавши його одним з головних оборонних пріоритетів президента Дональда Трампа», — йдеться в повідомленні CNN.

За інформацією телеканалу, Білий дім дав чітку вказівку не заощаджувати на реалізації проєкту.

Проект «Золотий купол» наразі перебуває на стадії концепції й передбачає створення системи, подібної до ізраїльського «Залізного купола».

Проте американська версія суттєво відрізнятиметься, оскільки має забезпечити захист усієї території США від сучасних балістичних і гіперзвукових ракет.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.