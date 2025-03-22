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Robux, V-Bucks та інші під забороною — ЄС зобов’язав розкривати справжню ціну ігрових покупок

16:54, 22 березня 2025
Євросоюз запроваджує контроль над витратами гравців: внутрішньоігрова валюта під пильним наглядом.
Robux, V-Bucks та інші під забороною — ЄС зобов’язав розкривати справжню ціну ігрових покупок
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Європейський союз прийняв рішення заборонити використання віртуальних валют, таких як Robux, V-Bucks, Overwatch Coins, COD Points та їх аналоги для маскування реальної вартості внутрішньоігрових покупок. 

Зауважимо, що робукс - це віртуальна валюта, яка використовується на ігровій платформі Roblox. V-Bucks -  це ігрова валюта, яку можна витрачати у Fortnite. Монети Overwatch — валюта гри Overwatch 2. CoD Points використовуються в Call of Duty. Всі вони дозволяють гравцям купувати різні внутрішньоігрові товари.

Зокрема, ЄС визначив ключові принципи захисту споживачів у відеоіграх із внутрішньою валютою

21 березня Мережа співпраці у сфері захисту прав споживачів ЄС (CPC Network) оприлюднила принципи щодо використання внутрішньоігрової валюти, аби краще захищати гравців.

Що таке внутрішньоігрова валюта?

Це цифрові одиниці, які купуються за реальні гроші і використовуються в грі для придбання контенту чи послуг.

Проблема:

Маніпуляції з вартістю, непрозора інформація та механіки, які заохочують гравців витрачати більше, ніж потрібно — особливо це впливає на дітей і вразливі категорії користувачів.

Основні вимоги:

1. Прозорість цін

Ціни на внутрішньоігрові товари мають бути чітко вказані у реальних грошах, навіть якщо оплата відбувається через ігрову валюту.

Заборонено створювати ситуації, де гравець не може зрозуміти реальну вартість покупки.

2. Заборона на приховані витрати

Використання кількох видів валюти або ланцюгів обміну ускладнює розуміння вартості — це вважається недобросовісною практикою.

3. Заборона на змушування до зайвих покупок

Не можна пропонувати валюти лише в пакетах, що не відповідають реальній потребі гравця.

Гравець повинен мати змогу обрати потрібну кількість.

4. Чітка переддоговірна інформація

Гравець має отримати всю важливу інформацію перед покупкою: що купує, скільки це коштує, як оформлюється оплата і чи можна відмовитись.

5. Право на відмову від покупки

Протягом 14 днів споживач має право відмовитись від покупки, якщо не почав користуватись цифровим продуктом.

Це право поширюється і на покупку внутрішньоігрової валюти.

6. Чесні умови використання

Контрактні умови мають бути зрозумілими й не повинні надавати компанії односторонні переваги, як-от змінювати або вилучати куплений контент без пояснень.

7. Захист вразливих споживачів (дітей, осіб із залежністю тощо)

Ігри не повинні маніпулювати гравцями або спонукати їх витрачати гроші, особливо якщо це — діти.

Рекомендовано впроваджувати батьківський контроль і уникати навмисного таргетингу на так званих «whales» — гравців, що витрачають надмірно.

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діти технології Єврокомісія Євросоюз

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