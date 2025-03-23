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€100 000 за нове життя в горах — Італія пропонує гроші за переїзд, але з умовами

08:46, 23 березня 2025
Італійський регіон Трентіно пропонує до €100 000 тим, хто погодиться переїхати у малонаселені гірські містечка та відновити покинуте житло.
€100 000 за нове життя в горах — Італія пропонує гроші за переїзд, але з умовами
Фото: cnn.com
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Гірський регіон на півночі Італії — автономна провінція Тренто (Трентіно) — готовий виплатити до €100 000 тим, хто погодиться переїхати туди та відновити закинуте житло. Але не все так просто. Про це повідомляє CNN.

Що пропонують?

У рамках програми новим мешканцям або італійцям, які проживають в інших регіонах, надається:

  • €80 000 на ремонт будинку
  • €20 000 — як компенсація частини вартості купівлі

Умови участі:

Проживати в будинку або здавати його в довгострокову оренду протягом щонайменше 10 років, інакше доведеться повернути грант.

Заборонено використовувати житло як короткострокову оренду (наприклад, Airbnb).

Можна придбати максимум три об’єкти нерухомості — щоб уникнути масової скупки.

Обмеження на ремонт: не більше €200 000 загалом, з яких €120 000 — власним коштом.

Заборона для місцевих до 45 років. Це правило запровадили, щоб уникнути ситуацій, коли власники із сім’ями просто ремонтують житло, в якому вже мешкають.

Проект спрямований виключно на відновлення покинутих будинків, які часто псують вигляд місцевості або навіть становлять небезпеку для сусідів.

Які населені пункти потраплять у програму?

Попередній список охоплює 33 села, що майже зникли: кількість порожніх домів переважає кількість заселених. Очікується, що остаточний перелік затвердять у квітні. Серед фаворитів:

  • Val di Non — рівень депопуляції перевищує 11%
  • Val di Sole, зокрема мальовничі села Раббі та Вермільйо, відоме за фільмом «Vermiglio» (2024)

Програма — частина національної ініціативи боротьби з депопуляцією, що передбачає виділення €30 млн для сіл із населенням менше 5 000 осіб. Саме Трентіно інвестує у відновлення житла €10 млн протягом двох років, щоб не лише повернути життя у села, а й підтримати будівельну сферу.

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гроші Італія

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