Запланированы важные встречи — Владимир Зеленский прибыл с визитом в Чехию, видео

В Чехии запланированы встречи с президентом Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, председателями Палаты депутатов и Сената, а также лидерами парламентских фракций.

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В воскресенье, 4 мая, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Чехию.

Запланированы встречи с президентом Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой, председателями Палаты депутатов и Сената, а также лидерами парламентских фракций, руководителями оборонных компаний, студентами и украинской диаспорой.

«Самое главное — наша благодарность Чехии за принципиальную поддержку и укрепление нашего сотрудничества. Чешская артиллерийская инициатива сработала эффективно, будем продолжать. Отдельное направление сотрудничества — развитие нашей военной авиации, расширение программ подготовки пилотов и обеспечение нашего флота самолетами F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины. Конечно, будем говорить о дипломатических усилиях и общем давлении на Россию ради устойчивого прекращения огня и окончания войны», — сообщил Глава государства.

В свою очередь Елена Зеленская примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine — важной платформы для укрепления международного медицинского партнерства и сохранения жизней наших людей. Также подготовлен новый шаг в расширении Коалиции украинских студий в чешских университетах — во всех сферах увеличивается поддержка Украины.

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