В Одесской области мужчина обокрал 19 могил, чтобы сдать таблички на металлолом

Мужчина объяснил, что искал изделия из цветного металла, чтобы сдать на металлолом и подзаработать.

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В Одесской области в полицию поступило сообщение о надругательстве над могилами на кладбище в Любашёвской общине. Правоохранители выявили 19 фактов краж — кто-то срывал металлические таблички с памятников и элементы ограждений.

Как указывают в полиции, в результате следственно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершённому причастен 20-летний безработный житель соседнего села.

Мужчина объяснил, что искал изделия из цветного металла, чтобы сдать на металлолом и подзаработать. Часть украденного он уже успел реализовать, остальное изъяли в его домовладении. Вещественные доказательства приобщены к материалам дела.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконном завладении предметами, находящимися на могиле, совершённом из корыстных побуждений, в том числе повторно.

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