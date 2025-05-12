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На Одещині чоловік обікрав 19 могил, щоб здати таблички на брухт

23:12, 12 травня 2025
Чоловік пояснив, що шукав вироби з кольорового металу, аби здати на брухт і підзаробити.
На Одещині чоловік обікрав 19 могил, щоб здати таблички на брухт
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На Одещині до поліції надійшло повідомлення про наругу над могилами на кладовищі в Любашівській громаді. Правоохоронці виявили 19 фактів крадіжок — хтось зривав металеві таблички з пам’ятників і елементи огорож.

Як вказують у поліції, у результаті слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєного причетний 20-річний безробітний житель сусіднього села.

Чоловік пояснив, що шукав вироби з кольорового металу, аби здати на брухт і підзаробити. Частину викраденого він уже встиг реалізувати, інше вилучили у його домоволодінні. Речові докази долучили до матеріалів справи.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в незаконному заволодінні предметами, що знаходяться на могилі, вчиненому з корисливих мотивів, зокрема повторно.

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поліція Одеса

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