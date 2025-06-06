В Запорожской области работника колонии подозревают в сбыте наркотиков заключенным

В Запорожской области сотрудника одного из учреждений исполнения наказаний подозревают в сбыте наркотиков заключенным. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, правоохранитель наладил преступную схему систематического получения неправомерной выгоды от заключённых за пронос на территорию исправительной колонии запрещённых предметов.

Речь идёт о мобильных телефонах и наркотических средствах, которые он передавал осуждённым в обмен на денежное вознаграждение.

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры сотруднику одного из пенитенциарных учреждений региона сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотических средств, а также в получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 368 УК Украины).