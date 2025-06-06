Практика судов
  1. В Украине

В Запорожской области работника колонии подозревают в сбыте наркотиков заключенным

19:12, 6 июня 2025
По данным следствия, правоохранитель наладил схему передачи наркотиков и мобильных телефонов заключенным в обмен на деньги.
В Запорожской области работника колонии подозревают в сбыте наркотиков заключенным
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожской области сотрудника одного из учреждений исполнения наказаний подозревают в сбыте наркотиков заключенным. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, правоохранитель наладил преступную схему систематического получения неправомерной выгоды от заключённых за пронос на территорию исправительной колонии запрещённых предметов.

Речь идёт о мобильных телефонах и наркотических средствах, которые он передавал осуждённым в обмен на денежное вознаграждение.

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры сотруднику одного из пенитенциарных учреждений региона сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотических средств, а также в получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Запорожье исправительная колония подозреваемый колония

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В правительстве заверили, что увеличение расходов на оборону в бюджете на 2025 год не потребует повышения налогов

«Балансы мы будем закрывать за счет внутренних ресурсов, никоим образом мы не предусматриваем увеличения налогов», — заявил министр финансов.

Нам нужно усиливать контроль – Оксана Жолнович о сюжете по предоставлению конфиденциальной информации «волонтерам» о детях в домах ребенка

Министр соцполитики Оксана Жолнович ответила на вопрос относительно проверки информации из сюжета о том, как территориальный орган Нацсоцслужбы в Одесской области организует посещение домов ребенка якобы «волонтерами» для поиска семей для детей.

Реформа таможни не стоит на месте – зарплата по таможенной системе вырастет на 46% – Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко указал, что «реформа таможни не стоит на месте – только в последнее время правительство приняло решение о повышении оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов, благодаря которому зарплата по таможенной системе вырастет на 46%».

Надбавка за особые условия труда в зоне боевых действий не распространяется на работников судебных органов, так как для них существует другое регулирование — Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правового регулирования выплат для должностей патронатной службы в судах на территории с повышенной угрозой в связи с возможными или действительными боевыми действиями.

Денис Шмыгаль объяснил, почему пока не начался конкурс на главу Таможенной службы с решающей ролью международных экспертов

Реформа таможни должна быть комплексной, а не точечной, и на это нужны большие средства: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил задержку с запуском комиссии по избранию нового главы Государственной таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео