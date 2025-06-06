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Верховная Рада поддержала новые подходы к стоимости админуслуг в ЦНАПах — за некоторые придется платить

14:21, 6 июня 2025
Документ предусматривает сохранение бесплатных социально-чувствительных услуг и внедрение тарифов для других.
Верховная Рада поддержала новые подходы к стоимости админуслуг в ЦНАПах — за некоторые придется платить
Источник фото: Печерская районная государственная администрация в г. Киеве
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Украинский парламент 5 июня принял в первом чтении законопроект №4380, который предлагает обновление системы предоставления административных услуг — в частности в части оплаты за них. Речь идет о внедрении правил, которые предусматривают бесплатное предоставление социально чувствительных услуг и установление справедливых цен на остальные.

Об этом сообщила народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк. Она подчеркнула, что сейчас система является неэффективной: «Действующая сегодня система стоимости административных услуг, с одной стороны, непрозрачна, с другой — она не дает должной компенсации для государства».

Законопроект предусматривает, что услуги в сфере социального обеспечения граждан и далее останутся бесплатными. В частности, это:

  • государственная регистрация рождения и смерти;
  • оформление первого паспорта гражданина Украины (для лиц 14–18 лет);
  • выдача дипломатических и служебных паспортов;
  • выдача удостоверения беженца;
  • выдача удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной защите;
  • приобретение гражданства путем репатриации;
  • регистрация места проживания несовершеннолетнего лица;
  • другие административные услуги, согласно закону.

Для остальных административных услуг планируется установить обоснованную стоимость — с учетом интересов как граждан, так и работников ЦНАПов, которые эти услуги предоставляют.

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Верховная Рада Украины деньги ЦНАП

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