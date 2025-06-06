Верховная Рада поддержала новые подходы к стоимости админуслуг в ЦНАПах — за некоторые придется платить

Документ предусматривает сохранение бесплатных социально-чувствительных услуг и внедрение тарифов для других.

Источник фото: Печерская районная государственная администрация в г. Киеве

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Украинский парламент 5 июня принял в первом чтении законопроект №4380, который предлагает обновление системы предоставления административных услуг — в частности в части оплаты за них. Речь идет о внедрении правил, которые предусматривают бесплатное предоставление социально чувствительных услуг и установление справедливых цен на остальные.

Об этом сообщила народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк. Она подчеркнула, что сейчас система является неэффективной: «Действующая сегодня система стоимости административных услуг, с одной стороны, непрозрачна, с другой — она не дает должной компенсации для государства».

Законопроект предусматривает, что услуги в сфере социального обеспечения граждан и далее останутся бесплатными. В частности, это:

государственная регистрация рождения и смерти;

оформление первого паспорта гражданина Украины (для лиц 14–18 лет);

выдача дипломатических и служебных паспортов;

выдача удостоверения беженца;

выдача удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной защите;

приобретение гражданства путем репатриации;

регистрация места проживания несовершеннолетнего лица;

другие административные услуги, согласно закону.

Для остальных административных услуг планируется установить обоснованную стоимость — с учетом интересов как граждан, так и работников ЦНАПов, которые эти услуги предоставляют.

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