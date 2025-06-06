Верховная Рада поддержала новые подходы к стоимости админуслуг в ЦНАПах — за некоторые придется платить

Украинский парламент 5 июня принял в первом чтении законопроект №4380, который предлагает обновление системы предоставления административных услуг — в частности в части оплаты за них. Речь идет о внедрении правил, которые предусматривают бесплатное предоставление социально чувствительных услуг и установление справедливых цен на остальные.
Об этом сообщила народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк. Она подчеркнула, что сейчас система является неэффективной: «Действующая сегодня система стоимости административных услуг, с одной стороны, непрозрачна, с другой — она не дает должной компенсации для государства».
Законопроект предусматривает, что услуги в сфере социального обеспечения граждан и далее останутся бесплатными. В частности, это:
Для остальных административных услуг планируется установить обоснованную стоимость — с учетом интересов как граждан, так и работников ЦНАПов, которые эти услуги предоставляют.
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