Судьи КСУ рассказали о защите прав человека во время войны

Судьи Конституционного Суда Украины рассказали о вызовах и опыте защиты прав человека в условиях войны.

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Исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин и судья Суда Сергей Резник во время специализированного форума поделились опытом работы в условиях полномасштабной войны и рассказали о решениях Суда, принятых в контексте защиты прав человека. Об этом сообщили в КСУ.

В частности, Александр Петришин ознакомил участников форума с организацией деятельности Конституционного Суда во время войны, подчеркнув его приоритеты и вызовы, с которыми сталкивается институция.

Судья Сергей Резник акцентировал внимание на решении КСУ от 6 апреля 2022 года относительно социальной защиты военнослужащих.

В первом Решении [№ 1-р(II)/2022] с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Суд отметил, что военнослужащие и другие граждане, привлеченные к выполнению обязанностей по обороне государства, исполняют свой долг по защите Родины в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях не ради получения специальных статусов, в частности, привилегий, льгот или компенсаций. Однако предписание части пятой статьи 17 Конституции Украины возлагает на государство конституционную обязанность по созданию системы усиленной социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

Сергей Резник отметил, что значимость этого Решения заключается также в том, что в нем Суд впервые констатировал, что поддержание высокого уровня обороноспособности является высшим государственным интересом и одной из наиболее защищенных конституционных ценностей Украины. В условиях военного положения государство обязано мобилизовать все доступные ему ресурсы для усиления своей обороноспособности и отражения вооруженной агрессии России против Украины, а всеобъемлющая поддержка военнослужащих Вооруженных Сил Украины является одним из средств расширения оборонных возможностей государства.

Также были упомянуты другие решения Конституционного Суда, касающиеся защиты прав человека — в сферах жилищного, налогового, семейного права, социальной защиты.

Судья отметил, что растет количество конституционных жалоб по защите прав лиц, в отношении которых осуществляется уголовное производство в особом режиме, обусловленном военным положением.

Сергей Резник подчеркнул, что общая задача украинцев — не только победить врага и привлечь виновных в агрессии к ответственности, но и сохранить при этом демократический строй Украины, уважение к человеческому достоинству и правам человека на нашей территории. Конституционный Суд осознает эту важную задачу и в дальнейшем будет продолжать ее выполнение на основе принципов верховенства права и Конституции Украины.

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