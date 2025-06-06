Более 24 тысяч человек укрывались в киевском метро во время ночной атаки

Среди 24 тысяч человек, которые прятались от обстрелов – более 2,6 тысячи детей.

Фото: Ян Доброносов

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В ночь на 6 июня Киевский метрополитен стал укрытием для более 24 тысяч жителей столицы, из них 2 620 - дети. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Российская комбинированная атака продолжалась более четырех часов. В это время киевляне, в том числе с детьми и домашними животными, прятались в подземных переходах метро, что работает как самое надежное укрытие.

В результате обстрела была повреждена инфраструктура на открытом участке красной линии между станциями «Лесная» и «Арсенальная». Как сообщили в метрополитене, поражены пути, шпалы, настил под рельсами, забор, а также кабели питания, сигнализации и контактной сети.

Сейчас специалисты работают над восстановлением поврежденных участков - заменяют рельсы, шпалы, чинят электропитание и системы сигнализации.

Движение поездов осуществляется в штатном режиме на участке от «Академгородка» до «Арсенальной» с интервалом 5-5,5 минут. Наземные станции от «Днепра» до «Лесной» временно закрыты на вход и выход.

Для обеспечения сообщения на пострадавшем участке запущен дублирующий автобусный маршрут №1М, который будет курсировать между станциями «Лесная» и «Арсенальная» до полного восстановления работы метро.

Фото: Ян Доброносов

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 июня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Киева.В время ликвидации последствий ударов РФ погибли трое спасателей.

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