В Британии адвокат работала сразу в трех фирмах — ее лишили права на юридическую практику

Женщина скрыла от работодателя факт параллельной занятости в других юридических фирмах.

Фото: freepik

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В Великобритании адвокатку Белинду Саркоди исключили из реестра юридической практики за недобросовестное поведение — она одновременно работала в трех юридических фирмах и выставляла им счета за одни и те же часы. Об этом сообщает Law Gazette.

Установлено, что в период с 29 июня по 16 июля 2021 года Саркоди работала в трех фирмах: Property Legal (Manchester) Limited (PLS), Wright & Lord Solicitors Limited (W&L) и Muve (торговая марка Connect 2 Law). В это время она вводила работодателей в заблуждение, подавая табели с одинаковыми рабочими часами в две компании, тогда как третья наняла ее на полный рабочий день официально.

По контракту с Muve, Саркоди должна была работать исключительно в этой компании. Однако, как установил дисциплинарный трибунал, она скрыла от работодателя факт параллельной занятости в других юридических фирмах.

Трибунал также зафиксировал многочисленные жалобы на работу Саркоди. Клиенты выражали недовольство, она была плохо доступна во время удаленной работы, а часть ее заданий приходилось переделывать коллегам. Работодатели признали ее производительность неудовлетворительной.

Сама Саркоди отрицала намеренность своих действий, объясняя поведение высоким объемом работы, стрессом и тем, что не обратила должного внимания на условия контракта. Она утверждала, что «работала сверх нормы» и обладает «природной трудовой этикой», которая позволяла ей совмещать несколько ролей одновременно.

Однако трибунал пришел к выводу, что ее действия были осознанными и недобросовестными. В решении указано: «Она ввела работодателей в заблуждение и воспользовалась ситуацией, выставив счета за одни и те же часы разным компаниям. Она не могла не осознавать, что такое поведение является серьезным нарушением профессиональных обязанностей».

Саркоди лишили права на юридическую практику и обязали выплатить судебные издержки в размере £8,891.50 (около 500 тысяч гривен).