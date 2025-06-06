В Украине фиксируют рост заболеваемости корью, специалисты говорят — ситуация напряженная

Наиболее эффективным способом защиты от кори является вакцинация, которая доступна как детям, так и взрослым.

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В январе-апреле 2025 года в Украине зарегистрировано 684 случая кори. Ситуация имеет тенденцию к усложнению, предупреждают в Центре общественного здоровья.

Как указывает «УП.Жизнь», об этом сообщил заместитель генерального директора учреждения Алексей Даниленко в эфире телемарафона. По его словам, в настоящее время эпидемиологическая ситуация по кори напряжённая, и количество заболевших продолжает расти.

Больше всего случаев выявлено в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областях. Именно в этих регионах были зафиксированы первые вспышки, которые, по данным Центра, были завезены из соседних стран — Молдовы, Румынии и Венгрии.

Даниленко подчеркнул, что наиболее эффективным способом защиты от кори является вакцинация, которая доступна как детям, так и взрослым.

В первом квартале 2025 года в Украине было зарегистрировано почти 500 случаев кори — это более чем в 20 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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