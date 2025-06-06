В Україні фіксують підвищення захворюваності на кір, фахівці кажуть – ситуація напружена

Найефективніший спосіб захисту від кору — вакцинація, яка доступна як дітям, так і дорослим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У січні-квітні 2025 року в Україні зареєстровано 684 випадки кору. Ситуація має тенденцію до ускладнення, попереджають у Центрі громадського здоров’я.

Як вказує «УП.Життя», про це повідомив заступник генерального директора установи Олексій Даниленко в ефірі телемарафону. За його словами, наразі епідеміологічна ситуація щодо кору напружена, і кількість хворих продовжує зростати.

Найбільше випадків виявлено у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Вінницькій областях. Саме в цих регіонах зафіксували перші спалахи, які, за даними Центру, були завезені з сусідніх країн — Молдови, Румунії та Угорщини.

Даниленко наголосив, що найефективніший спосіб захисту від кору — вакцинація, яка доступна як дітям, так і дорослим.

У першому кварталі 2025 року в Україні було зареєстровано майже 500 випадків кору — це у понад 20 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.