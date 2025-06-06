Практика судів
  1. В Україні

В Україні фіксують підвищення захворюваності на кір, фахівці кажуть – ситуація напружена

17:48, 6 червня 2025
Найефективніший спосіб захисту від кору — вакцинація, яка доступна як дітям, так і дорослим.
В Україні фіксують підвищення захворюваності на кір, фахівці кажуть – ситуація напружена
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У січні-квітні 2025 року в Україні зареєстровано 684 випадки кору. Ситуація має тенденцію до ускладнення, попереджають у Центрі громадського здоров’я.

Як вказує «УП.Життя», про це повідомив заступник генерального директора установи Олексій Даниленко в ефірі телемарафону. За його словами, наразі епідеміологічна ситуація щодо кору напружена, і кількість хворих продовжує зростати.

Найбільше випадків виявлено у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Вінницькій областях. Саме в цих регіонах зафіксували перші спалахи, які, за даними Центру, були завезені з сусідніх країн — Молдови, Румунії та Угорщини.

Даниленко наголосив, що найефективніший спосіб захисту від кору — вакцинація, яка доступна як дітям, так і дорослим.

У першому кварталі 2025 року в Україні було зареєстровано майже 500 випадків кору — це у понад 20 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

діти лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді