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На Полтавщині судили жінку за напад на представника ТЦК

16:12, 6 червня 2025
Жінка завдала удару по обличчю представнику ТЦК під час перевірки облікових документів у її співмешканця.
На Полтавщині судили жінку за напад на представника ТЦК
ілюстративне фото
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У Карлівському районному суді Полтавської області завершився розгляд кримінального провадження щодо жінки, яка напала на предсатвеника ТЦК під час виконання ним службових обов’язків з вручення повісток. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Інцидент стався у вересні 2024 року, коли група представників ТЦК зупинила військовозобов’язаного чоловіка для перевірки облікових документів. До місця події прибула його співмешканка, яка неадекватно відреагувала на дії працівників ТЦК.

Під часі бесіди вона почала агресивно поводитися, висловлювалася нецензурною лайкою, а згодом завдала удару по обличчю військовослужбовцю, який в результаті отримав легкі тілесні ушкодження. Події були зафіксовані та поширені самою ж обвинуваченою в Інтернеті. 

Правоохоронними органами ці діяння було кваліфіковано як умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень службовій особі у зв'язку з виконанням нею службових обов’язків.

Під час судового розгляду справи обвинувачена визнала факт завдання удару, однак розкаяння не виявила. Пояснила, що діяла на емоціях, побачивши представників ТЦК, які раніше мобілізували її сина.

З урахуванням обставин справи, особи обвинуваченої та рівня небезпеки її дій, суд призначив покарання у виді трьох років і шести місяців позбавлення волі, але застосував іспитовий строк тривалістю півтора року, тобто звільнив від відбування покарання з випробуванням.

На обвинувачену було покладено стандартні обов’язки: регулярна реєстрація у службі пробації, інформування про зміну місця проживання, заборона виїзду за кордон без дозволу, участь у пробаційній програмі та вибачення перед потерпілим.

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