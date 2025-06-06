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В Полтавской области судили женщину за нападение на представителя ТЦК

16:12, 6 июня 2025
Женщина нанесла удар по лицу представителю ТЦК при проверке учетных документов у ее сожителя.
В Полтавской области судили женщину за нападение на представителя ТЦК
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В Карловском районном суде Полтавской области завершилось рассмотрение уголовного производства в отношении женщины, которая напала на представителя ТЦК во время выполнения им служебных обязанностей по вручению повесток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошёл в сентябре 2024 года, когда группа представителей ТЦК остановила военнообязанного мужчину для проверки учётных документов. На место происшествия прибыла его сожительница, которая неадекватно отреагировала на действия работников ТЦК.

Во время беседы она начала вести себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, а затем нанесла удар по лицу военнослужащему, который в результате получил лёгкие телесные повреждения. События были зафиксированы и распространены самой обвиняемой в сети Интернет.

Правоохранительными органами эти действия были квалифицированы как умышленное причинение лёгких телесных повреждений должностному лицу в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Во время судебного рассмотрения дела обвиняемая признала факт нанесения удара, однако раскаяния не выразила. Объяснила, что действовала на эмоциях, увидев представителей ТЦК, которые ранее мобилизовали её сына.

С учётом обстоятельств дела, личности обвиняемой и степени опасности её действий, суд назначил наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы, но применил испытательный срок продолжительностью полтора года, то есть освободил от отбывания наказания с испытанием.

На обвиняемую были возложены стандартные обязанности: регулярная регистрация в службе пробации, информирование об изменении места жительства, запрет выезда за границу без разрешения, участие в пробационной программе и извинения перед потерпевшим.

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