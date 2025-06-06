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МАГАТЭ зафиксировало новую серию взрывов на Запорожской АЭС

17:06, 6 июня 2025
МАГАТЭ: дроны возле ЗАЭС создают серьезную угрозу ядерной безопасности.
МАГАТЭ зафиксировало новую серию взрывов на Запорожской АЭС
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об очередной серии взрывов на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Как заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, команда наблюдателей МАГАТЭ, которая постоянно работает на станции, зафиксировала по меньшей мере пять взрывов между 11:30 и 13:45 по местному времени. Каждому взрыву предшествовала стрельба. Дополнительные звуки выстрелов были слышны и после 14:00.

По информации представителей ЗАЭС, взрывы связаны с «нейтрализацией беспилотников» вблизи учебного центра объекта. Однако агентство отмечает: полеты дронов над ядерными объектами создают серьезную угрозу физической безопасности станции.

"Полеты беспилотников вблизи ядерных объектов представляют серьезную угрозу для их физической безопасности. Такие инциденты являются неприемлемыми и должны быть остановлены немедленно", - заявил Гросси.

Источник и принадлежность беспилотников пока не установлены. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

МАГАТЭ напоминает, что подобные атаки на учебный центр станции фиксируются уже не впервые. В апреле из-за обстрелов вблизи главного административного корпуса наблюдатели агентства вынуждены были временно покинуть свои рабочие места.

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МАГАТЭ АЭС

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